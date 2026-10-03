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Россияне повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра (фото)
В Днепре российские войска второй раз за неделю атаковали бизнес-центр в центре города, который уже потерпел удар вражеского беспилотника несколько дней назад.
Российские войска повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра .
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, речь идет о том же здании, в которое российский беспилотник попал в начале недели.
Информацию о последствиях повторной атаки и возможных пострадавших уточняют.
Напомним, что ранее Россия атаковала Днепр : из охваченной огнем многоэтажки спасают людей, ранены
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