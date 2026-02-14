Россияне «практически уничтожили» здание РГА в Новгороде-Северском (фото)

Последствия атаки БпЛА

Российские захватчики вечером, 13 февраля, нанесли удар беспилотником по зданию Новгород-Северской районной государственной администрации.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

«В результате попадания ударного БПЛА типа „Герань“ практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Чиновник заявил, что враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь пограничных общин.

Он также отметил, что по состоянию на данный момент информация о пострадавших уточняется.

