Россияне «практически уничтожили» здание РГА в Новгороде-Северском (фото)
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Российские захватчики вечером, 13 февраля, нанесли удар беспилотником по зданию Новгород-Северской районной государственной администрации.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.
«В результате попадания ударного БПЛА типа „Герань“ практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации», — говорится в сообщении.
Чиновник заявил, что враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь пограничных общин.
Он также отметил, что по состоянию на данный момент информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одессы, нанеся критические повреждения оборудования.
Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.