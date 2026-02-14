ТСН в социальных сетях

Россияне «практически уничтожили» здание РГА в Новгороде-Северском (фото)

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Последствия атаки БпЛА

Российские захватчики вечером, 13 февраля, нанесли удар беспилотником по зданию Новгород-Северской районной государственной администрации.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

«В результате попадания ударного БПЛА типа „Герань“ практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Чиновник заявил, что враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь пограничных общин.

Он также отметил, что по состоянию на данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одессы, нанеся критические повреждения оборудования.

Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.

