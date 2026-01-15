- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне предприняли новую попытку прорвать границу на Харьковщине: видео боя
Группы пехоты противника при поддержке артиллерии и БпЛА пытались захватить наши передовые позиции и продвинуться вглубь территории Украины.
Подразделения российской оккупационной армии предприняли попытку прорвать украинскую границу в Харьковской области. Получив отпор со стороны пограничной бригады «Гарт», россияне с потерями отступили.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, опубликовав соответствующее видео.
В сообщении говорится, что враг проявлял активность на границе в течение нескольких последних дней.
В частности, группы пехоты противника при поддержке артиллерии и БпЛА пытались захватить наши передовые позиции и продвинуться вглубь территории Украины.
«Очевидно противник не отказывается от своих захватнических намерений и ищет направления, где может расширить районы ведения активных боевых действий», — отметили в ГПСУ.
Активность врага, который собирался атаковать позиции пограничной бригады «Гарт», вовремя обнаружила аэроразведка. По вражеской пехоте комплексно отрабатывали всеми имеющимися средствами поражения.
«Попытка прорыва оккупантами госграницы заблокирована, противник успеха не имел и отступил. Во время оборонительного боя уничтожен 21 оккупант, еще 11 ранены», — сообщили пограничники.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили значительное количество личного состава противника, который пытался проникнуть в тыл ВСУ через газовые коммуникации на Харьковщине.