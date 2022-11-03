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Россияне предупреждают жителей Каховки о срочном выселении из города — Хлань

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне предупреждают жителей Каховки о срочном выселении из города — Хлань

Фото: Associated Press

Людей просят ехать самостоятельно, организованной "эвакуации" нет.

Российские оккупанты заявляют, что до 7 ноября все жители должны покинуть временно захваченную Каховку. В городе и Новой Каховке ездят автомобили с громкоговорителями и предупреждают об "эвакуации".

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет Media Center Ukraine.

По его словам, автомобили уже три дня ездят по улицам временно оккупированных городов и информируют людей о "переселении". Впрочем, как будет организован этот выезд и будут ли люди "эвакуировать" организованно, неизвестно. Теперь жителей города просят ехать самостоятельно.

"Уже отмечается принудительное выселение из частных домов и Каховки и Новой Каховки, которые расположены непосредственно близко к побережью реки Днепр. Сначала такую информацию подавали с Голой Пристани, и с Олешек. Там в первую очередь оккупанты начали вот это так называемое выселение из частных домов", — говорит Хлань.

Тем временем в частные дома заселяются российские военные, переодетые в гражданское, рассказал депутат.

Российские оккупанты пытаются всячески заставить людей "эвакуироваться" из Херсона. Новая "власть" отключает электричество и воду, доступ в Интернет. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных сил Украины.

Тем временем россияне не покидают правый берег оккупированного Херсона. Оккупанты агрессорки РФ перевозят туда деньги, награбленные, и администрации, которые создали на захваченной территории.

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Дата публикации
Просмотры
841
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