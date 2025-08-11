Россияне превратили детей с оккупированных территорий в товар - подробности

Дети / © Pixabay

Российские оккупанты продолжают геноцидную политику в отношении украинского народа, применяя самые циничные методы. В частности, с 2014 года и до сих пор продолжается незаконное усыновление детей с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, недавно был обнаружен онлайн-ресурс, где оккупанты «предлагают выбрать» украинского ребенка по описанию, будто это товар, а не человек.

В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в правоохранительные органы для надлежащего реагирования. Он подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением прав ребенка и могут содержать признаки торговли людьми.

«Украина делает все возможное, чтобы вернуть всех украинских детей. Это вопрос их жизни и безопасности. Мы рассчитываем на решительную поддержку международного сообщества ради спасения детей», — подчеркнул Лубинец.

Напомним, ранее основатель и руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба сообщал, о том, что с 2014 года дети с оккупированных территорий — Луганской области, Донецкой области и Крыма — систематически вывозились по заказу российских семей под Москву и в другие регионы России.