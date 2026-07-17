Россияне превратили Покровск в плацдарм для дальнейшего наступления: куда попрет враг

Покровск / © ТСН

Реклама

У российских войск уже долгое время есть свои подразделения в Покровске и они используют городскую застройку для накопления личного состава, средств РЭБ и оборудования для управления дронами. Противник готовится к дальнейшему наступлению в направлении Доброполья.

Об этом начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевый рассказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».

Какая ситуация в Покровске сейчас

«Город (Покровск — ред.) — уже давно туда противник завел свои подразделения, и он использует этот город для накопления своих сил для того, чтобы продолжить движение на север, на Доброполье«, — отметил Полевый.

Реклама

По его словам, российские войска продвигаются по двум основным направлениям: через Гришино на западе, а также через Родинское и Белецкое. Представитель 7-го корпуса отметил, что городская застройка позволяет оккупантам скрывать и маскировать значительное количество пехоты и средств, необходимых для дальнейшего продвижения.

«Непосредственно речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы и, с другой стороны, средствах управления и точках взлета для дронов. То есть большое количество антенн, различных металлических конструкций позволяет маскировать эти устройства и накапливать это средство основного поражения также», — пояснил Полевый.

Следовательно, одной из задач Сил обороны является выявление таких позиций, а также мест скопления российских военных и их поражение тяжелым вооружением. Для этого, в частности, применяются удары тактической авиации и тяжелые дроны.

Россия готовит наступление на Доброполье

Представитель 7-го корпуса также отметил, что в пределах Покровско-Мирноградской агломерации российские захватчики пытаются через Покровск и Мирноград продолжить наступление в направлении Доброполья. Корпуса, обороняющие это направление, выполняют задачи в рамках стратегической оборонной операции.

Реклама

«То есть продвижение там за год на 5 километров — это большое достижение. Это такой блицкриг, можно сказать, в новом исполнении. То есть на самом деле улитки, которые ползут по земле, продвигаются гораздо быстрее, чем россияне реализуют свои наступательные планы в районе Покровска», — описал ситуацию Полевый.

Напомним, 13 июля в DeepState сообщили, что враг сосредоточил значительные силы на Покровском направлении, в том числе для постоянных штурмов в сторону Гришино пехотой и мотоциклами. Силы обороны ведут активные бои, командование отказалось от стратегии удержания позиций в окрестностях Покровска ради «видимости». Официального подтверждения выхода украинских сил из города нет.

Антон Федоров из батальона «Свобода» 16 июля проинформировал, что на Покровском направлении оккупанты активно используют тактику малых пехотных групп, что привело к стремительному расширению «серой зоны».

Новости партнеров