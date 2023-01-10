Россияне превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу — "Госатомрегулирование"

Оккупанты также не оставляют попыток подключить Запорожскую атомную электростанцию к энергосистеме России.

Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить ей "эксплуатационную организацию".

Об этом на брифинге в Медиацентре рассказал и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

"По состоянию на сегодняшний день ЗАЭС превратилась фактически из производителя электричества в потребителя. Это все происходит вследствие оккупации ЗАЭС рашистскими захватчиками. Все 6 энергоблоков находятся в остановленном состоянии. Но Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины. Электроэнергия нужна для того, чтобы работали системы безопасности, в том числе те, которые обеспечивают остаточный отвод тепла от ядерного топлива", — отметил он.

Глава Госатомрегулирования также рассказал, что россияне фактически превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, где чинят технику.

Также происходят противоправные попытки назначить фейковую эксплуатирующую организацию для ЗАЭС, не признанную ни одной страной.

Россияне продолжают попытки подключить Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме.

"Можно ли присоединить Запорожскую АЭС к энергосистеме России? Мы уже видели эти попытки, они неудачны и завершились ничем. Поэтому мы убеждены, что все дальнейшие попытки оккупантов фактически украсть Запорожскую АЭС и электричество, которое оно может производить, тоже ни к чему не приведут. К тому же международные организации – МАГАТЭ и ООН – в своих резолюциях неоднократно констатируют, что Запорожская АЭС – это украинская собственность, и электричество, которое она производит и может производить, тоже украинское", — резюмировал Кориков.

Ситуация на ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили, что резервное электроснабжение ЗАЭС возобновлено после завершения ремонта линии 330 кВ, которая была отключена вызванными обстрелами.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

Оккупанты также заставили около трех тысяч работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции получить паспорта РФ.

Также известно, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал на захваченную Запорожскую АЭС.

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