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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне приближаются к важному городу на Донетчине — где нависла угроза

Оккупанты усилили давление на Лиманском и Покровском направлениях.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российские войска имели «успех» в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

По данным аналитиков, малые пехотные группы оккупантов продвинулись возле Новоалександровки на Покровском направлении, в Кривой Луке на Лиманском направлении в Донецкой области и в Куриловке на Купянском направлении в Харьковской области.

«Армия РФ приближается к восточным окрестностям Лимана и не прекращает давить на украинские позиции южнее этого города, в частности в районе Рай-Александровки», — отметили эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование сосредотачивает усилия на укреплении стратегических направлений Донетчины и максимальном истощении российских оккупационных сил. По подсчетам руководства государства, только за этот месяц армия РФ потеряет десятки тысяч своих солдат.

Между тем, несмотря на попытки оккупантов усилить штурмы на востоке, Силы обороны провели успешные контратаки, зачистили Константиновку от разведгруппы врага и вернули 26,7 кв. км территории на Александровском направлении.

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