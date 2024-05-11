Россияне прицельно ударили по автомобилю с ранеными жителями Харьковщины: видео

Эвакуационные экипажи полиции работают в тяжелейших условиях, поскольку россияне значительно усилили бомбардировку прифронтовых районов.
Во время эвакуации раненых жителей города Красногоровки Харьковской области экипаж полиции "Белый Ангел" попал под прицельный удар российских захватчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, опубликовав соответствующее видео.
Вражеские снаряды легли в 100 метрах от автомобиля, когда правоохранители помогали местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро увезли людей из-под огня.
В частности, сотрудники подразделения "Белый Ангел" неоднократно предлагали эвакуацию 60-летней женщине, но получали отказ. Во время очередной вражеской атаки гражданка чудом осталась жива — снаряды попали в дом, разрушив его до основания. Жительница получила осколочные ранения.
"Вы в рубашке родились", — сказал женщине один из "белых ангелов", оказывая помощь пострадавшей.
Еще один спасенный – 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Человеку прошило руку осколками. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.
В полиции сообщили, что по состоянию на 14:00 субботы, 11 мая, в безопасные места доставлены 970 гражданских граждан из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин Харьковской области.
Эвакуационные экипажи полиции работают в тяжелейших условиях, поскольку россияне значительно усилили бомбардировку прифронтовых районов.
По состоянию на 12:00 11 мая 2024 было зафиксировано 12 "прилетов" управляемых бомб по городу Волчанск и окрестностям. Остальные населенные пункты приграничья также находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами.
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