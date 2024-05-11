Россияне прицельно ударили по автомобилю с ранеными жителями Харьковщины: видео

Во время эвакуации раненых жителей города Красногоровки Харьковской области экипаж полиции "Белый Ангел" попал под прицельный удар российских захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, опубликовав соответствующее видео.

Вражеские снаряды легли в 100 метрах от автомобиля, когда правоохранители помогали местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро увезли людей из-под огня.

В полиции отметили, что некоторые жители города, находящегося под вражеским обстрелом, соглашаются на эвакуацию только тогда, когда получают ранения.

В частности, сотрудники подразделения "Белый Ангел" неоднократно предлагали эвакуацию 60-летней женщине, но получали отказ. Во время очередной вражеской атаки гражданка чудом осталась жива — снаряды попали в дом, разрушив его до основания. Жительница получила осколочные ранения.

"Вы в рубашке родились", — сказал женщине один из "белых ангелов", оказывая помощь пострадавшей.

Еще один спасенный – 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Человеку прошило руку осколками. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.

В полиции сообщили, что по состоянию на 14:00 субботы, 11 мая, в безопасные места доставлены 970 гражданских граждан из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин Харьковской области.

Эвакуационные экипажи полиции работают в тяжелейших условиях, поскольку россияне значительно усилили бомбардировку прифронтовых районов.

По состоянию на 12:00 11 мая 2024 было зафиксировано 12 "прилетов" управляемых бомб по городу Волчанск и окрестностям. Остальные населенные пункты приграничья также находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами.