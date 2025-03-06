Россияне прицельно ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах: фото и видео разрушений

Погиб один человек.
В ночь на 6 марта российские военные атаковали беспилотниками "Шахед" Сумы. В результате атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в результате прицельного попадания БпЛА
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. Погиб сотрудник компании-подрядчика.
"2 576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн грн", — говорится в сообщении.
Последствия "прилетов"
Как сообщалось, этой ночью россияне устроили по Сумам. Полицейские зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства