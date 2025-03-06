Россияне прицельно ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах: фото и видео разрушений

Погиб один человек.

В ночь на 6 марта российские военные атаковали беспилотниками "Шахед" Сумы. В результате атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в результате прицельного попадания БпЛА

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. Погиб сотрудник компании-подрядчика.



"2 576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн грн", — говорится в сообщении.

Последствия "прилетов"

Ночью армия РФ атаковала Сумы, разрушен терминал "Новой почты".

Атака на терминал "Новой почты" в Сумах. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

РФ снова ударила по термину "Новой почты"

Как сообщалось, этой ночью россияне устроили по Сумам. Полицейские зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства

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