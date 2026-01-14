ТСН в социальных сетях

Украина
353
1 мин

Россияне придумали коварный способ защитить свою бронетехнику: детали

Дроны зафиксировали кадры, на которых видна российская бронетехника на ЗАЭС.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Запорожская атомная электростанция

Запорожская атомная электростанция / © Associated Press

Россияне хоронят свою боевую технику на Запорожской атомной электростанции. Таким образом, враг сосредоточил свою военную технику.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире «КИЕВ24».

Там есть и бронемашины, там есть и автотранспорт, там есть и реактивные системы залпового огня. То есть, он использует ядерный объект как военный. Это огромное нарушение. Это преступление», — подчеркнул Владислав Волошин.

По его словам, об этом на весь мир должны кричать эксперты МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла питание.

"Россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации", - подчеркнули в Минэнерго.

