Убивать, грабить и рушить – то, что хорошо удается россиянам.

Оккупанты решили увеличить перечень "бесхозяйственного имущества". Это позволит захватчикам "отжать" его у жителей временно оккупированных территорий, покинувших регион.

Об этом пишет ЦНС.

Как работает "схема"

Дело в том, что теперь россияне фактически не признают доверенности, ведь требуют, чтобы владелец недвижимости указал там страну, где расположена недвижимость. Однако на основании украинских документов сделать это невозможно.

"В результате владельцу имущества нужно вернуться на ВОТ, где его ждет фильтрация. Следовательно, это позволяет врагу увеличить количество "бесхозяйственного имущества" и забрать его у родственников тех, кто покинул регион", – говорится в сообщении.

Безусловно, все эти юридические бумажки с гербом РФ не имеют никакой юридической силы, подчеркивают в подполье, они сугубо ничтожны.

"После непременного освобождения территорий все имущественные права вернутся собственникам, а каждый, кто причастен к процессу грабежа украинцев, понесет ответственность, как это было на освобожденных районах Харьковщины и Херсонщины", — акцентировали в Центре.

Раньше мы писали о том, что у врага на ВОТ наблюдается дефицит учителей в школах. Гауляйтеры временно оккупированной Луганской области пожаловались в Кремль на это.

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