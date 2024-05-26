Россияне приготовили по аэропорту в Запорожье: нардеп показал фото

Нардеп опубликовал фото, каким был Запорожский аэропорт до начала полномасштабного вторжения и сейчас.
Российские оккупанты ударили по аэропорту в Запорожье.
Об этом сообщает народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Facebook.
"Очередной аэропорт-красавец развалили, на этот раз в Запорожье. Горите вы в аду. В отдельном… для тех, кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад. Отстроим, и отомстим. За донецкий, за луганский, за запорожский ", – написал Магомедов.
Он опубликовал фото, каким был Запорожский аэропорт до начала полномасштабного вторжения и сейчас.
Судя по опубликованным кадрам, существенных повреждений относительно недавно отремонтированное здание аэропорта.
В Запорожской областной военной администрации пока не комментировали атаку.
В Сети также напомнили, каким был аэропорт в Запорожье до начала большого вторжения.
Напомним, что ровно десять лет назад, в ночь на 26 мая 2014 года, началось первое сражение за контроль над Донецким аэропортом.
Ранее сообщалось, что вчера, 25 мая, российские войска атаковали харьковский гипермаркет "Эпицентр". Внутри помещения находилось несколько сотен человек.
По состоянию на 16:11 воскресенья, 26 мая, известно около 16 человек, погибших в результате удара оккупантов по харьковскому "Эпицентру".
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