Россияне приготовили по аэропорту в Запорожье: нардеп показал фото

Нардеп опубликовал фото, каким был Запорожский аэропорт до начала полномасштабного вторжения и сейчас.

Российские оккупанты ударили по аэропорту в Запорожье.

Об этом сообщает народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Facebook.

"Очередной аэропорт-красавец развалили, на этот раз в Запорожье. Горите вы в аду. В отдельном… для тех, кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад. Отстроим, и отомстим. За донецкий, за луганский, за запорожский ", – написал Магомедов.

Он опубликовал фото, каким был Запорожский аэропорт до начала полномасштабного вторжения и сейчас.

Запорожский аэродром до начала вторжения

Запорожский аэропорт сейчас

Судя по опубликованным кадрам, существенных повреждений относительно недавно отремонтированное здание аэропорта.

В Запорожской областной военной администрации пока не комментировали атаку.