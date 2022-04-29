Россияне применили фосфорные снаряды в Донецкой области (фото)

Армия Российской Федерации применили фосфорные снаряды по селу Соловьево Очеретинского общества в Донецкой области.
Кроме того, под обстрелом российских оккупантов оказалось Ласточкино. В поселке повреждены жилой дом и магазин.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В течение ночи кроме Очеретинского направления обстрелы продолжались на Марьинском, Авдеевском направлениях. По Авдеевке оккупанты государства-террориста ночью стреляли из "Градов". Утром совершили авианалет. Кроме того, россияне готовят из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ночью российские захватчики нанесли авиаудар по поселку Привилегия Черкасской общины. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Марьинском обществе обстрелы продолжаются по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач. В результате удара полностью обесточили Красногоровку.
Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли 9 городов и поселков Донецкой области. В результате российских обстрелов за минувшие сутки в Донецкой области погибли три человека, еще шестеро — ранены. В Донецкой области за сутки полиция задокументировала 11 российских обстрелов.
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