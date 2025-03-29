Россияне применяют новую смертоносную тактику ударов дронами: детали от BILD

Взрыв. / © Associated Press

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Российская армия применяет новую тактику для атак на Украину с помощью беспилотников . Захватчики теперь используют БпЛА дальнего радиуса действия по новой, ранее неизвестной и еще более смертоносной тактике, чем раньше.

Об этом говорится в материале BILD.

оккупанты используют примерно четырехметровые беспилотники-камикадзе типа "Шахед-136" или "Герань-2", как российские военные называют копию оригинального иранского дрона. БПЛА наносят огромный ущерб и приводят к большим пожарам. Каждую ночь враг запускает от 20 до 150 таких дронов по украинским городам. В частности, и по Киеву.

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"Если значительная часть беспилотников была сбита украинскими подразделениями противовоздушной обороны еще до того, как они наносили удары, то уже около недели все больше и больше машин-убийц пробираются вперед, причиняя огромные повреждения и пожары в украинских городах", - пишет BILD.

Специалисты отмечают: армия РФ сменила тактику. Вместо того, чтобы лететь в соответствующие цели один за другим с интервалом в несколько минут, дроны теперь собираются в нескольких километрах от мест атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем вместе атакуют город.

"Многочисленные беспилотники, заряженные взрывчаткой, летят одновременно. Лишь часть из них можно отбить", - говорится в материале.

По информации BILD, украинская армия сейчас разрабатывает тактику противодействия этой новой российской стратегии нападения. Однако подробности содержатся в секрете.

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал о новых угрозах от России из-за атак украинских городов дронами. Во время последних воздушных атак на Киев вражеские беспилотники неожиданно выныривали рядом со столицей, как ниоткуда.