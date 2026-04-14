Россияне прицельно ударили по стратегическому объекту в одной из областей (фото)
Враг снова целенаправленно ударил по критической инфраструктуре и логистике Одесщины.
Ночью на 14 апреля Россия ударила беспилотниками по Одесской области. Дроны атаковали объекты морской и гражданской инфраструктуры в Измаиле. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской Областной военной администрации Оле Кипер.
«Ночью враг массированно атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесщины», — подчеркнул чиновник.
Последствия атаки на порт в Измаиле
По его словам, в результате российских обстрелов на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа и портовое оборудование.
В то же время, вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба добавил, что было зафиксировано несколько попаданий по территории порта. В результате одного из «прилетов» возник пожар.
«Этой ночью Россия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле беспилотниками. Самое главное — обошлось без пострадавших. На месте уже продолжаются аварийно-восстановительные работы», — подчеркнул чиновник.
Что известно об атаке на Измаил
В результате попаданий разрушено здание СТО. Из-за удара дронов были уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
По данным местных властей, под удар попали шесть частных домов. Также поврежден автомобиль скорой помощи.
Фото последствий
Напомним, ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА. Утром Воздушные силы отчитались, что россияне запустили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 129 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. ПВО уничтожило одну ракету и 114 дронов.
На рассвете Россия атаковала многоэтажку в Харькове. Удар пришелся по последним этажам, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела к врачам обратилась одна женщина с острой реакцией на стресс.