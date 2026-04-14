Россияне прицельно ударили по стратегическому объекту в одной из областей (фото)

Атака на Одесскую область.

Ночью на 14 апреля Россия ударила беспилотниками по Одесской области. Дроны атаковали объекты морской и гражданской инфраструктуры в Измаиле. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской Областной военной администрации Оле Кипер.

«Ночью враг массированно атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесщины», — подчеркнул чиновник.

Последствия атаки на порт в Измаиле

По его словам, в результате российских обстрелов на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа и портовое оборудование.

В то же время, вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба добавил, что было зафиксировано несколько попаданий по территории порта. В результате одного из «прилетов» возник пожар.

«Этой ночью Россия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле беспилотниками. Самое главное — обошлось без пострадавших. На месте уже продолжаются аварийно-восстановительные работы», — подчеркнул чиновник.

Что известно об атаке на Измаил

В результате попаданий разрушено здание СТО. Из-за удара дронов были уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

По данным местных властей, под удар попали шесть частных домов. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

Фото последствий

Россияне атаковали дронами СТО в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Дроны атаковали объекты морской инфраструктуры в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Россияне атаковали дронами СТО в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА. Утром Воздушные силы отчитались, что россияне запустили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 129 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. ПВО уничтожило одну ракету и 114 дронов.

На рассвете Россия атаковала многоэтажку в Харькове. Удар пришелся по последним этажам, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела к врачам обратилась одна женщина с острой реакцией на стресс.