Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
329
Время на прочтение
1 мин

Россияне прицельно ударили по ТЭЦ под Харьковом: власти сообщили о жертвах и последствиях

В результате атаки произошли перебои с электроэнергией.

Автор публикации
Елена Капник
Харьков.

Харьков. / © Associated Press

Армия Российской Федерации нанесла серию прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, много раненых.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Враг нанес серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта», — подчеркнул мэр.

По его словам, все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Из-за повреждений энергосистемы временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации.

Движение метрополитеном в Харькове возобновлено. На территории области введены графики аварийных отключений света.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что сейчас известно о 13 раненых и одном погибшем. По его словам, всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщалось, после 11:00 россияне атаковали пригород Харькова. В городе произошло по меньшей мере четыре взрыва. Утром в регионе фиксировали разведывательные беспилотники, а также ПС предупреждали о скоростных целях с севера в направлении Харькова и области.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
329
