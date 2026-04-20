Украина
567
1 мин

Россияне прицельно ударили по железнодорожной инфраструктуре в одной из областей

Обошлось без жертв и пострадавших, но оккупанты нанесли немалый ущерб.

Анастасия Павленко
Оккупанты атакуют поезда

Оккупанты атакуют поезда / © Алексей Кулеба

Ночью РФ нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Поврежден подвижной состав, ремонтные цеха, депо, элементы контактной сети и энергопитания, здание вокзала. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время продолжаются восстановительные работы», — написал он.

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

По его данным, только с начала этого года зафиксировано более 600 атак и повреждено более 1800 объектов.

Как сообщалось, из-за обстрелов, которые российская армия совершает по железной дороге, «УЗ» ввела новые правила безопасности. В компании отмечают, что изменения направлены на повышение уровня защиты в пути. В частности, если будет существовать опасность обстрела, пассажиров будут эвакуировать из вагонов. В «УЗ» составили четкий план, как действовать пассажирам, чтобы вагон не стал ловушкой.

567
