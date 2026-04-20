Россияне прицельно ударили по железнодорожной инфраструктуре в одной из областей
Обошлось без жертв и пострадавших, но оккупанты нанесли немалый ущерб.
Ночью РФ нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Поврежден подвижной состав, ремонтные цеха, депо, элементы контактной сети и энергопитания, здание вокзала. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время продолжаются восстановительные работы», — написал он.
По его данным, только с начала этого года зафиксировано более 600 атак и повреждено более 1800 объектов.
Как сообщалось, из-за обстрелов, которые российская армия совершает по железной дороге, «УЗ» ввела новые правила безопасности. В компании отмечают, что изменения направлены на повышение уровня защиты в пути. В частности, если будет существовать опасность обстрела, пассажиров будут эвакуировать из вагонов. В «УЗ» составили четкий план, как действовать пассажирам, чтобы вагон не стал ловушкой.