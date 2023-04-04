Россияне притворяются воинами ВСУ и заявляют о "втором Бахмуте" в Авдеевке: в ЦПД раскрыли очередной фейк

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали фейковое видео россиян от имени украинских защитников из 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха.

Вражеские Telegram-каналы распространяют фейк, основой которого стало постановочное видео, опубликованное от имени украинских защитников из 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Актёры" на видео обращаются к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному из-за якобы патовой ситуации на Авдеевском отрезке фронта. Россияне повторяют пропагандистское клише о якобы "втором Бахмуте". В записи говорится о якобы значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медицинского обеспечения, а также самовольном оставлении удерживаемых позиций другими украинскими подразделениями.

"Предостерегаем! Это видео является постановочным, а информация, озвученная на записи, не соответствует действительности, что подтверждается официальным обращением 53 ОМБр. Распространяя подобные материалы, враг пытается деморализовать украинцев и сломать наше сопротивление", — говорят в ЦПД.

В свою очередь, сами военные из 53-й ОМБр подтверждают, что видео россиян является фейковым и отмечают, что за более года бесконечных штурмов, оккупанты не имеют никакого результата, поэтому возлагают последние надежды на свои дешевые ИПСО.

"В неудачной попытке деморализовать ВСУ, актеры, которые никогда не получат "Оскара", пытаются сыграть воинов 53-й ОМБр. Но таланта им не хватает - Станиславский бы не поверил! Военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха продолжают сдерживать российско-оккупационные войска... Моральное состояние наших военнослужащих на высоком уровне, проблемы с обеспечением отсутствуют. Нам хватит и сил и средств освободить каждый сантиметр нашей родной земли", - говорят военные.

Напомним, американские аналитики из Института изучения войны (ISW) говорят, что в районе Бахмута в Донецкой области темпы российского штурма снижаются по сравнению с двухнедельной давностью.

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