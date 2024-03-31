Россияне привезли на свои позиции манекенов: эксперт объяснил цель оккупантов

Россияне прибегают к новой тактике на войне. Чтобы дезориентировать наших засников, они привезли на свои позиции манекенов, которые в свою очередь должны создавать имитацию самих оккупантов.

О целях так называемого "ноу-хау" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 канала.

Он отмечает, что главная цель оккупантов – создать маневр для отвлечения.

"Вероятно, это попытка создать картинку, что враг находится на определенном участке, а на самом деле продвигается на другом. Это единственная цель. А что касается муляжей, то это попытка уменьшить украинский боекомплект, чтобы ВСУ использовали против манекенов дроны", — рассказал Александр Мусиенко.

Однако, как обычно бывает у россиян, идея не сработала.

"Наверное, в российском штабе думали, что это сработает и кто-то поверит в такое, а тогда группа противника обойдет позиции и выполнит другую задачу", — добавил Мусиенко.

Ранее мы сообщали, что российские кафиры на Авдеевском направлении пока не могут протиснуть украинскую линию обороны.

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