Россияне признали повреждение вертолета Mi-8, который ВСУ приземлили на Лиманском направлении (видео)

Еще одна единица техники, вероятнее всего, выведена из строя.

Украинские военные приземлили российский вертолет Ми-8 в поле на Лиманском направлении. Работали с помощью HIMARS и БПЛА Shark.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ приземлили российский вертолет Mi-8 на Лиманском направлении

Россияне похвалили ВСУ

Вражеская сторона признала повреждение машины, а также – сноровку ВСУ. Мол, достичь прямого попадания они не смогли, однако близкие удары все-таки привели к повреждениям, "степень которых пока неясна". Оккупанты были вынуждены в очередной раз признать оперативность взаимодействия разведывательных и огневых средств противника.

"Чтобы подловить самолет на месте временной посадки, нужен большой нрав и небольшой промежуток времени", – признали они.

Россияне признали повреждение Ми-8 и сноровку ВСУ

"Очень сомнительно, слетит ли этот борт хоть когда-нибудь", – считает Бутусов.

Ранее ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М.

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