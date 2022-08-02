"Россияне признают только силу": военный эксперт о решении суда РФ признать "Азов" террористами

Это грозит судом нашим защитникам.

Чего следует ожидать, сказал в интервью ТСН экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"По этому поводу я занимаю очень жесткую позицию. Я предполагал, что так оно и будет. Из всех пленных, которые есть у нас, надо отбирать летчиков, артиллеристов, обстреливавших жилые кварталы, и судить их в таком количестве, в котором судят наших пленных в России. Если бы у нас юридически было введено не военное положение, а война, то автоматически вводилась бы самая высокая мера наказания. Казнь. Они, россияне, признают только силу. Такое они понимают, другое – нет", — сказал военный эксперт Игорь Романенко. К этому добавил, что признание "Азова" террористической организацией значительно усложнит обмен пленных.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских. В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни".

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