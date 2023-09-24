Россияне призвали на войну очередную партию украинцев на оккупированных территориях: детали

Российские захватчики принудительно привлекают граждан Украины к прохождению так называемой "военной службы" в рядах вражеской армии. По меньшей мере, 250 жителей Донецкой области были "призваны" на войну против своего государства.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

По данным украинского подполья, россияне активно осуществляют "мобилизационные" мероприятия. Так, они выдают предприятиям на ТОТ "мобилизационные планы", в которых отмечают, сколько людей должны направить для службы в российской оккупационной армии.

"В случае невыполнения таких планов оккупанты угрожают изменить руководящий состав данных предприятий на тех лиц, которые будут выполнять схожие распоряжения вовремя и в полном объеме", – добавляют в ЦНС.

Граждан Украины, которые находятся на ТОТ или вывезены в РФ, призывают всеми способами избегать мобилизации. К сожалению, россияне действительно могут использовать их в войне против Украины. Если призыва избежать не удалось, следует сразу обращаться к проекту "Хочу жить".

Ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях пытаются "перевоспитать" украинских детей, милитаризуя образование и распространяя пропаганду среди них.

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