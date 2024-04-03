Россияне продолжают искать пропагандистов на ВОТ: кого вербуют

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют пропагандистов для фейковых местных изданий. Их фокус – молодое поколение.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупанты проводят конкурсы на лучшие статьи и видеоматериалы среди студентов училищ. За победу враг дарит технику и возможность "стажировки" у так называемых "медиа", созданных после захвата региона.

"Враг пользуется стремлением молодежи к легким деньгам и знаменитости, чтобы найти предателей-пропагандистов, ведь в фейковых изданиях большинство штата до сих пор гастролеры из РФ", — подытожили в Центре.

Напомним, с приближением запланированных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, которые собираются провести российские власти с помощью коллаборационистов, фиксируется прибытие в населенные пункты новых отрядов российских карательных органов.

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