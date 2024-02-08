Россияне продолжают милитаризировать детей на ВОТ: подробности

На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские центры для украинских детей. Создание такого "клуба" уже анонсировали гауляйтеры в Запорожье.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Как утверждают в подполье, в Запорожье появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Его должны открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра".

"В клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии РФ. Все это под наблюдением инструкторов-оккупантов из РФ. Также детям планируют проводить лекции по промывке мозгов по войне, а также "российской истории", – говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают похищать местных жителей. В частности, из деревень на юге недавно вывезли 20 человек.

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