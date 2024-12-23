Россияне продолжают надоедать украинцам полетами вражеских дронов: озвучено направление движения

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 23 декабря 2024 года в ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за полетов вражеских беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
- БпЛА в Балаклейском районе Харьковской области постоянно меняют курс.
- БПЛА в северо-восточной части Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс южный.
- БпЛА в южной и центральной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черкасской области.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.