Россияне продолжают надоедать украинцам полетами вражеских дронов: озвучено направление движения

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 23 декабря 2024 года в ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за полетов вражеских беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

БпЛА в Балаклейском районе Харьковской области постоянно меняют курс.

БПЛА в северо-восточной части Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс южный.

БпЛА в южной и центральной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.

БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.

БпЛА в восточной части Черкасской области.

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