Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне продолжают надоедать украинцам полетами вражеских дронов: озвучено направление движения

Россияне продолжают надоедать украинцам полетами вражеских дронов: озвучено направление движения

Позаботьтесь о себе. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 23 декабря 2024 года в ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за полетов вражеских беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА в Балаклейском районе Харьковской области постоянно меняют курс.
  • БПЛА в северо-восточной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс южный.
  • БпЛА в южной и центральной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черкасской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Воздушные силы сбили 64 Шахеды за сутки!

Воздушные силы сбили 64 Шахеды за сутки!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация