Россияне продолжают наступление в районе Авдеевки в шести направлениях: украинцы отбили более 30 атак — ISW

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичи (7 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки) и Тоненькое (7 км к западу от Авдеевки); и у Степного (3 км севернее Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжали наземные атаки группами численностью от 10 до 20 человек. Он добавил, что российские силы наступают на шести направлениях в районе Авдеевки, и продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

Российские источники повторили заявления, что российские войска захватили всю промышленную зону к юго-востоку от Авдеевки и достигли юго-восточной окраины Авдеевки. Один из российских новостных агрегаторов утверждал, что элементы десантно-штурмовой бригады «Ветераны» (аффилированной с МО «Редут» частной военной компании) несут основную ответственность за захват Россией промышленной зоны. Российские военные блоггеры убеждают, что российские войска совершили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (5 км восточнее Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

Штупун заявил, что плохие погодные условия в районе Авдеевки значительно снизили огонь российской артиллерии и использование беспилотников, но российская авиация все еще действует в этом районе.

Российские источники утверждали, что украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой 27 ноября. Один российский военный блоггер утверждал, что украинские силы контратаковали российские позиции вблизи Степного и были отчасти успешны. Также другие российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы неудачно контратаковали вблизи промзоны к юго-востоку от Авдеевки.

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27 ноября российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили более девяти российских атак у Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Новомихайловки (11 км юго-западнее Донецка).

Украинские силы не проводили никаких подтвержденных или заявленных контратак на запад или юго-запад от города Донецк 27 ноября.

Также 27 ноября украинские силы не производили никаких подтвержденных или заявленных наземных ударов в районе границы Донецко-Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 27 ноября. Российские военные блоггеры утверждали, что части российского 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия, 5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) контратаковали и руководили ими. Мол, им удалось отбросить украинские войска на западную окраину Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) и продвинуться в районе балки Грушева (15 км юго-западнее Великой Новоселки). Однако ISW не может подтвердить это утверждение. Другой российский источник утверждал, что непогода замедлила наступательные действия у Старомайорского, а линия фронта не изменилась.

Напомним, военные блоггеры РФ утверждают, что оккупант 26 ноября захватили всю промышленную зону у железнодорожной станции Ясиноватая-2 под Авдеевкой.

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