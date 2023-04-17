Россияне продолжают обстреливать пограничные громады Сумщины: сбрасывали мины

Стала известна ситуация на приграничие Сумской области по состоянию на 21.00 16 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 3 обстрела пограничных громад – Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии по территории общины – 3 прилета.

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: 7 прилетов из САУ.

"К счастью, без потерь и разрушений", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.