Россияне продолжают обстреливать украинские громады: лупят из минометов на Сумщине

Стала известна ситуация на приграничных территорях Сумской области по состоянию на 21.00 4 апреля 2023 года.

В течение дня россияне совершили обстрелы трех территориальных громад: Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской.

Об этом пишет Сумская ОВА.

Краснопольская громада: в результате сброса 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА по одному из сел Краснопольской громады ранение получило 1 гражданское лицо и повреждено торговое заведение.

Белопольсковя громада: россияне обстреливали практически в течение всего дня: избивали из минометов – 49 прилетов, АГС – 58 выстрелов.

Середино-будская громада: с территории России совершен минометный обстрел – 15 прилетов. В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрела Константиновки возросло. Из — за атаки захватчиков погибли шесть человек.

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