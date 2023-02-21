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Россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области: угрожают увольнением

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области: угрожают увольнением

Фото: Associated Press

Работников бюджетной сферы могут уволить.

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области. В частности, такое распоряжение получили "власти" Горловки.

Об этом сообщили в сведении Генерального штаба ВСУ.

"Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства российской федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджетки, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с должностей.

Напомним, в Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ. Захватчики заставляют старшеклассников и родителей получать российские документы.

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Дата публикации
Просмотры
367
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