Россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области: угрожают увольнением

Работников бюджетной сферы могут уволить.
Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области. В частности, такое распоряжение получили "власти" Горловки.
Об этом сообщили в сведении Генерального штаба ВСУ.
"Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства российской федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бюджетки, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с должностей.
Напомним, в Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ. Захватчики заставляют старшеклассников и родителей получать российские документы.
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