Россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области: угрожают увольнением

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области. В частности, такое распоряжение получили "власти" Горловки.

Об этом сообщили в сведении Генерального штаба ВСУ.

"Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства российской федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджетки, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с должностей.

Напомним, в Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ. Захватчики заставляют старшеклассников и родителей получать российские документы.

Читайте также:

Говорит Херсон: Невероятная история волонтеров, которые не оставили горожан в беде