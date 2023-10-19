Россияне продолжают "зомбировать" детей на оккупированных территориях: что придумали на этот раз

Захватчики намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей из временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".

Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины.

Українських дітей везуть до Росії на "просвітництво" / Фото одного з телеграм-каналів так званої "ДНР"

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Согласно информации от прессслужбы Министерства культуры РФ, оккупанты разработали так называемую "Культурную карту 4+85". Так, для детей с "новых территорий России" пропагандисты создали 8 "просветительских маршрутов". Таким образом, россияне хотят помочь украинским детям ознакомиться с "богатым культурным наследием великой страны".

В Офисе сообщили о том, что дети из Луганщины и Донбасса уже отправились в Россию. На очереди – не менее 300 детей из Запорожской области.

Направление программ, подготовленных врагом, идентично. Маленьких украинцев водят на спектакли, в парки, устраивают им экскурсии по городу, демонстрируя, в частности, экспозицию "Подвиг Народа". Кроме того, детей агитируют участвовать в военных квестах.

"Вопреки положениям Конвенции о правах ребенка, машина российской пропаганды работает без остановки. Апробировав еще с 2014 года среди населения Крыма разные способы искоренения самоидентичности и принадлежности к украинскому народу, ныне оккупанты сосредоточили внимание на украинских детях, которые вместе с родителями вынужденно оказались под властью российского. агрессора", – отметил Дмитрий Лубинец.

К сожалению, отметил он, к патриотически настроенным украинским детям применяют радикальные методы, такие как преследования и допросы. Чтобы окончательно искоренить из них приверженность Украине, дошкольников воспитывают в лучших традициях России – знакомят с "героями специальной военной операции". Да, именно теми людьми, которые еще вчера пришли в их дом с оружием.

"Принудительно окуная украинских детей в российское образовательное и культурное пространство, РФ продолжает насильственную геноцидную политику против Украины. Стирается не одно поколение украинцев. В современном мире, где основополагающими постулатами для цивилизованных стран является защита неотъемлемых прав и свобод человека независимо от страны рождения и места происхождения, так не должно быть", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, Захватчики продолжают вытеснять украинский язык из всех сфер общественной жизни на временно оккупированных территориях. Теперь ее изучение в школах необязательно, а при желании школьников таки овладевать ее – угнетают и угрожают.

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