Россияне продолжили террор по Одесской области: что известно о взрывах утром
Ночью и утром оккупанты обстреливали Одесчину. Обошлось без жертв, но есть разрушения.
Сегодня, 21 ноября, во время воздушной тревоги россияне снова атаковали Одесчину ударными БпЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«В нескольких локациях в Одессе и области зафиксировано падение обломков или попадание без детонации. В частности, в частном жилом секторе, что привело к повреждениям крыши и фасада домов, на уровне 11-го этажа недостроенного жилого дома и на территории гостиницы», — уточнил он.
Информация о погибших или пострадавших не поступала. На местах работают соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что ночью атаковали атаковали Одессу. В результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовики.