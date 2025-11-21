ТСН в социальных сетях

Россияне продолжили террор по Одесской области: что известно о взрывах утром

Ночью и утром оккупанты обстреливали Одесчину. Обошлось без жертв, но есть разрушения.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня, 21 ноября, во время воздушной тревоги россияне снова атаковали Одесчину ударными БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«В нескольких локациях в Одессе и области зафиксировано падение обломков или попадание без детонации. В частности, в частном жилом секторе, что привело к повреждениям крыши и фасада домов, на уровне 11-го этажа недостроенного жилого дома и на территории гостиницы», — уточнил он.

Обломки сбитого дрона / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Обломки сбитого дрона / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Информация о погибших или пострадавших не поступала. На местах работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что ночью атаковали атаковали Одессу. В результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовики.

