Россияне продвигаются в непогоду: военный рассказал о тактике врага на Сумщине

Станислав Бунятов рассказал, какова ситуация на Сумском направлении.

Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Российские войска продолжают поддерживать стабильную активность штурмовых действий на Сумском направлении.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале

По его словам, враг в основном пытается продвигаться, используя плохие погодные условия.

«В основном пытаются продвигаться в плохую погоду, однако опыт местных подразделений и знание местности позволяет эффективно уничтожать врага и не допускать реализацию его планов», — подчеркнул «Осман».

Напомним, несмотря на активные боевые действия на отдельных участках фронта, общий прогресс РФ остается медленным

Ранее сообщалось, почти на всех участках фронта и на уровне различных родов войск формируется положительная системность по уничтожению врага в условиях городской застройки

