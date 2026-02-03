ТСН в социальных сетях

Украина
320
2 мин

Россияне продвигаются в южной части Покровска: какая ситуация на фронте

Силы обороны держат север Покровска, в Мирнограде ситуация критическая.

Руслана Сивак
Армия РФ

Армия РФ / © The Associated Press

Российские оккупационные войска продолжают продвижение в Покровске и привлекают бронетехнику, в том числе трофейную, в южных районах города. Противник активно насыщает территорию радиоэлектронной разведкой (РЭР) и размещает операторов БпЛА, которые установили фактический огневой контроль над логистическими путями Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщают аналитики мониторинговой группы DeepState.

По данным аналитиков, российские пилоты полностью заняли район девятиэтажек. Это позволяет им контролировать логистику в радиусе 10 километров. Силы обороны Украины продолжают удерживать северные окрестности Покровска. Также применяют дроны против вражеской пехоты и производят зачистки. Однако выполнение боевых задач в городе существенно усложнилось.

Как сообщили в DeepState, ситуация в соседнем Мирнограде остается критической из-за интенсивного давления оккупантов. Город находится под постоянным огневым контролем врага, а возможности украинских операторов дронов ограничены из-за рейдов противника в тыл через Родинское.

«Противник через Родинское совершает рейды в тыл, атакуя позиции наших пилотов. Сам город [Мирноград] находится под постоянным огневым контролем врага, как и вся логистика, усложняющая всякое передвижение там, однако приказа от высшего военного руководства на уход из Мирнограда нет», — отмечают в DeepState.

Как отмечают аналитики, ключевым логистическим узлом для обеспечения украинских подразделений остается Родинское. Российские войска сосредоточили усилия на захвате этого населённого пункта, чтобы полностью перерезать пути сообщения.

В то же время Силы обороны эффективно сдерживают врага в районе села Гришино. Здесь оккупанты пытаются закрепиться в окрестных посадках, но не могут зайти в саму деревню из-за работы украинских пилотов.

Армія РФ просувається у південній частині Покровська. / © t.me/DeepStateUA

Ситуация на фронте

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Российская армия усиливает давление и пытается прорвать оборону ВСУ, подтягивая резервы и изменяя тактику.

Подразделения Десантно-штурмовых войск продолжают удерживать позиции в городе Покровске Донецкой области, который уже 18 месяцев пытается захватить российская оккупационная армия. Однако для полного освобождения города требуются гораздо большие ресурсы.

Враг пытается прорваться к стратегическим логистическим узлам, однако украинские десантники используют новые технологии для сдерживания наступления.

Ранее командующий ДШВ бригадный генерал Олег Апостол оценил возможность полного увольнения Покровска.

