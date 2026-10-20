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Россияне продвинулись в Донецкой области: что изменилось на фронте
На Покровском направлении зафиксировали продвижение россиян.
На линии фронта зафиксировали изменения — российские войска немного продвинулись в районе Нового Донбасса.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
Ситуация на фронте — что известно
Аналитики платформы обновили карту боевых действий и отметили, что на Покровском направлении российские войска продвинулись у Нового Донбасса.
«Враг продвинулся вблизи Нового Донбасса», — отметили аналитики.
Стоит отметить, что Новый Донбасс расположен неподалеку от Доброполья — одного из ключевых городских и логистических узлов этой части Донбасса. Захватив это село, россияне смогут обстреливать окрестности Доброполья и дороги к нему артиллерией и дронами.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российские войска продолжают атаковать по нескольким направлениям, однако подтвержденных продвижений на многих участках нет. В то же время, украинские силы недавно продвинулись на западе Запорожской области.
Ранее украинские военные освободили Колодцы, Липовое и Зеленую Долину, а также возобновили контроль над участками вблизи Ставков и Шандриголового.