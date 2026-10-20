Россияне продвинулись в Донецкой области: что изменилось на фронте

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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На линии фронта зафиксировали изменения — российские войска немного продвинулись в районе Нового Донбасса.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

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Ситуация на фронте — что известно

Аналитики платформы обновили карту боевых действий и отметили, что на Покровском направлении российские войска продвинулись у Нового Донбасса.

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«Враг продвинулся вблизи Нового Донбасса», — отметили аналитики.

Стоит отметить, что Новый Донбасс расположен неподалеку от Доброполья — одного из ключевых городских и логистических узлов этой части Донбасса. Захватив это село, россияне смогут обстреливать окрестности Доброполья и дороги к нему артиллерией и дронами.

Враг продвинулся вблизи Нового Донбасса / © Deepstatemap

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска продолжают атаковать по нескольким направлениям, однако подтвержденных продвижений на многих участках нет. В то же время, украинские силы недавно продвинулись на западе Запорожской области.

Ранее украинские военные освободили Колодцы, Липовое и Зеленую Долину, а также возобновили контроль над участками вблизи Ставков и Шандриголового.

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