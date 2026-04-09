Россияне продвинулись на Харьковщине и Донбассе: где именно данные DeepState
Аналитики DeepState сообщили о новых продвижениях российских оккупационных войск в Харьковской и Донецкой областях.
Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на востоке Украины и частично продвигаются сразу на двух направлениях.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState .
По данным аналитиков, враг продвинулся вблизи населенного пункта Петропавловка в Харьковской области, а также у Ступочек в Донецкой области.
"Враг продвинулся вблизи Петропавловки (Харьковщина – ред.) и Ступочек (Донечина – ред.)", – говорится в сообщении.
Сейчас детали масштаба продвижения и последствий уточняются.
Ситуация на фронте остается напряженной, украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление противника.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия все еще пытается захватить новые территории, чтобы создать буферные зоны у границы и продвинуться на Донбассе и Запорожской области. Однако ВСУ сдерживают врага, а иногда даже сами уходят в контрнаступление.
После зимы, когда украинские силы смогли умерить продвижение врага, теплая погода открывает новые возможности для атак. Главное изменение - естественная маскировка.
Между тем войска агрессорки России пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия оккупантов не оказывают существенного влияния на ситуацию.