Война в Украине

Реклама

Подразделения российской оккупационной армии смогли продвинуться на ключевом направлении в Донецкой области в районе Покровска.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную карту боевых действий.

В сообщении говорится о продвижении российских оккупантов во время наступления вблизи населенных пунктов Гришино и Новоалександровка.

Реклама

«Враг продвинулся вблизи Гришино и Новоалександровки», — сообщили в DeepState.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении сохраняется сложная ситуация — российские войска активизировали наступательные действия и концентрируют усилия на нескольких ключевых участках.

В частности, россияне установили плотный дроновый контроль над территорией в радиусе 20 километров от центра Мирнограда, создавая так называемую kill-zone.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предположил, что во время весенне-летней наступательной кампании российские войска сосредоточат свои главные усилия на двух приоритетных направлениях фронта в Украине. Оккупанты будут пытаться любой ценой захватить большую городскую агломерацию в Донецкой области и параллельно усилят давление на украинских защитников в Запорожской области.

Реклама

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что для оккупантов остается два ключевых направления фронта в Украине, где они будут сосредотачивать усилия в рамках весенне-летней наступательной кампании.