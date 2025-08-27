ТСН в социальных сетях

Украина
309
1 мин

Россияне продвинулись вблизи четырех населённых пунктов: детали от DeepState

Российские войска по состоянию на 27 августа продвинулись в Донецкой и Запорожской области.

Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 27 августа. Армия РФ имеет продвижение в Донецкой и Запорожье.

Об этом сообщает DeepState.

По данным осинтеров, враг продвинулся около трех населённых пунктов Донецкой области и одного населенного пункта Запорожской области.

Враг продвинулся в Заречном, Котлино, вблизи Колодцев и Ольговского», — говорится в сообщении.

Заречное, Донецкая область

Котлино, Донецкая область

Колодцы, Донецкая область

Ольговское, Донецкая область

Ранее речь шла о том, что летняя кампания российских войск в 2025 году не принесла Москве стратегических успехов. Боевые действия по ключевым направлениям завершились для РФ поражениями. Более того, Украина усилила удары по российской инфраструктуре, в частности в глубине территории противника.

По данным военного обозревателя Юлиана Репке, Кремль провалил основные задачи, поставленные на апрель-август этого года. Подробности — в материале ТСН.ua.

309
