- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне продвинулись вблизи четырех населённых пунктов: детали от DeepState
Российские войска по состоянию на 27 августа продвинулись в Донецкой и Запорожской области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 27 августа. Армия РФ имеет продвижение в Донецкой и Запорожье.
Об этом сообщает DeepState.
По данным осинтеров, враг продвинулся около трех населённых пунктов Донецкой области и одного населенного пункта Запорожской области.
Враг продвинулся в Заречном, Котлино, вблизи Колодцев и Ольговского», — говорится в сообщении.
Ранее речь шла о том, что летняя кампания российских войск в 2025 году не принесла Москве стратегических успехов. Боевые действия по ключевым направлениям завершились для РФ поражениями. Более того, Украина усилила удары по российской инфраструктуре, в частности в глубине территории противника.
По данным военного обозревателя Юлиана Репке, Кремль провалил основные задачи, поставленные на апрель-август этого года. Подробности — в материале ТСН.ua.