- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны Украины зачистили от врага село Ивановку — DeepState
Аналитики мониторингового ресурса DeepState обновили карту боевых действий.
Подразделения российской оккупационной армии продвинулись возле Мирнограда Донецкой области. Здесь враг сосредоточил огромные силы с целью захвата Покровско-Мирноградской агломерации, что является политической целью российского президента Путина.
О продвижении врага сообщили в воскресенье, 30 ноября, аналитики мониторингового ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.
В то же время в сообщении указано, что Силы обороны Украины зачистили от врага село Ивановку на Днепропетровщине, расположенном к юго-западу от главного эпицентра боев на Покровском направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что российское командование было вынуждено привлечь оперативный резерв для продолжения наступления на Покровск.
Представитель 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко сообщил, что в районе Мирнограда Донецкой области ситуация очень тяжелая, поскольку россияне стянули сюда фактически целую армию.
Журналистка ТСН с фронта Юлия Кириенко отметила, что выйти из Мирнограда без контактных боев с врагом теперь украинским бойцам очень сложно.