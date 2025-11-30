Продвижение россиян возле Мирнограда / © Deepstatemap

Реклама

Подразделения российской оккупационной армии продвинулись возле Мирнограда Донецкой области. Здесь враг сосредоточил огромные силы с целью захвата Покровско-Мирноградской агломерации, что является политической целью российского президента Путина.

О продвижении врага сообщили в воскресенье, 30 ноября, аналитики мониторингового ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.

В то же время в сообщении указано, что Силы обороны Украины зачистили от врага село Ивановку на Днепропетровщине, расположенном к юго-западу от главного эпицентра боев на Покровском направлении.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что российское командование было вынуждено привлечь оперативный резерв для продолжения наступления на Покровск.

Представитель 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко сообщил, что в районе Мирнограда Донецкой области ситуация очень тяжелая, поскольку россияне стянули сюда фактически целую армию.

Журналистка ТСН с фронта Юлия Кириенко отметила, что выйти из Мирнограда без контактных боев с врагом теперь украинским бойцам очень сложно.