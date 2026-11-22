ВСУ осуществляют контратаки / © Associated Press

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Российская армия не прекращает попыток инфильтрации на позиции Сил обороны сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, в Сумской области захватчики устроили показательную акцию с установлением флага в одном из сел, в Харьковской области расширили зону проникновения, а в Донецкой области имели продвижение в районах Лимана и Доброполья.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Также украинские защитники контратаковали на отдельных отрезках передовой и наносили удары по вражеской бронетехнике и средствам противовоздушной обороны.

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Какие изменения на фронте

Сумское направление. Российский военный поднял флаг в северной части поселка Варачино. Аналитики предполагают, что этому предшествовала инфильтрационная операция. Оккупанты использовали видео, чтобы заявить о контроле над населенным пунктом. В то же время известно о контратаках ВСУ вблизи Юнаковки и Садков.

Харьковское направление. Захватчики выпустили ракеты по плотине Печенежского водохранилища, повредив дорогу Т-21-11 Чугуев – Великий Бурлук. Движение из-за дамбы приостановили. В ISW считают, что атака должна была усложнить украинскую логистику на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

Кроме того, россияне расширили зону проникновения вблизи Волчанска. Враг заявлял о контроле над селом Малая Волча и большей части села Графское. Еще одну инфильтрационную операцию провели в Рогозянке к юго-востоку от Великого Бурлука.

Купянское направление. Вражеская армия имела продвижение к западу от Каменки, воспользовавшись плохой погодой для механизированного наступления. Украинский источник сообщил о прорыве оборонных позиций.

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По словам аналитиков ISW, туман, дождь и сильный ветер усложняют работу украинских разведывательных дронов. На Боровском направлении оккупанты также атаковали, однако подтвержденные продвижения не зафиксированы.

Лиманское и Славянское направления. Враг продвинулся юго-западнее Ивановки близ Лимана. В то же время их атаки вдоль южного берега Северского Донца к востоку от Славянска не принесли новых территориальных достижений.

Константиновское направление. Захватчики проникли в здание в северной части Константиновки. ВСУ ударили по ней.

Покровское направление. Украинский военный рассказал, что россияне захватили Белицкое и используют его вместе с Покровском и Родинским как плацдармы для атак в направлении Доброполья. Силы обороны Украины поразили российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированной территории Донбасса.

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Днепропетровское направление. ВСУ продвинулись в направлении Дачного с севера и запада. В то же время оккупанты пытались проникнуть вблизи Остаповского и Терноватого, но украинская армия ударила по позициям врага.

Запорожское направление. Российские военные продолжали пытаться наступать на Гуляйпольском направлении и в западной части области, но не продвинулись. ВСУ проводили контратаки.

На Херсонском направлении в течение прошлых суток изменений не зафиксировано.

Напомним, что Россия открыто заявила о претензиях на большую часть Украины. Аналитики Института в изучении войны вспоминают недавнее интервью министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нем он нагло заявил, что юго-восток и большая часть центральной Украины, в частности Киев, якобы являются «безусловно традиционно русскими землями». По его словам, Москва должна достичь всех целей своей войны и преодолеть якобы русофобию на «территории, которую сейчас называют Украиной».

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