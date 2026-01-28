Россияне просачиваются в города под видом гражданских: военный о тактике РФ на востоке

Фронт / © ТСН

Ситуация на восточном фронте характеризуется насыщенным внедрением БпЛА. Фиксируются также попытки врага инфильтрироваться в украинские города малыми штурмовыми группами, иногда замаскированными под гражданские.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По данным военных и аналитиков, российские подразделения пытаются косвенно прорывать оборону, продвигаясь малыми группами и ища слабые места в городской застройке. Параллельно противник применяет тактику растяжения флангов, пытаясь обойти позиции и взять их в полуокружение.

«Параллельно РФ пытается растянуть фланги, обойти и взять в клещи, сопровождая эти действия ФАБами и КАБами, ударными дронами», — говорится в сообщении.

Он отмечает: охота за штурмовыми группами РФ не прекращается.

Благодаря разведке, дронам и слаженной работе подразделений Силам обороны удается не только своевременно выявлять противника, но и срывать его планы по инфильтрации.

Ранее военнослужащий ВСУ сообщил о сложной ситуации в Волчанске.

«На этом направлении нас снова ожидают довольно тяжелые бои, борьба за прибрежную зону Северского Донца и ее логистическую составляющую», — отметил Бунятов.