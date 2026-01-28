- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне просачиваются в города под видом гражданских: военный о тактике РФ на востоке
Война на восточном фронте все больше приобретает черты маневровой и асимметричной. Российские войска наряду с массовым применением беспилотников активизировали попытки проникновения штурмовых групп в прифронтовые города.
Ситуация на восточном фронте характеризуется насыщенным внедрением БпЛА. Фиксируются также попытки врага инфильтрироваться в украинские города малыми штурмовыми группами, иногда замаскированными под гражданские.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Подробности
По данным военных и аналитиков, российские подразделения пытаются косвенно прорывать оборону, продвигаясь малыми группами и ища слабые места в городской застройке. Параллельно противник применяет тактику растяжения флангов, пытаясь обойти позиции и взять их в полуокружение.
«Параллельно РФ пытается растянуть фланги, обойти и взять в клещи, сопровождая эти действия ФАБами и КАБами, ударными дронами», — говорится в сообщении.
Он отмечает: охота за штурмовыми группами РФ не прекращается.
Благодаря разведке, дронам и слаженной работе подразделений Силам обороны удается не только своевременно выявлять противника, но и срывать его планы по инфильтрации.
Ранее военнослужащий ВСУ сообщил о сложной ситуации в Волчанске.
«На этом направлении нас снова ожидают довольно тяжелые бои, борьба за прибрежную зону Северского Донца и ее логистическую составляющую», — отметил Бунятов.