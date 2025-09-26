Россияне просачиваются в центральную часть Купянска: детали от DeepState

Купянск. / © Getty Images

Российские войска проникают в город Купянск в Харьковской области и увеличивать свое присутствие в нем. В частности, захватчики фиксируются в центральной части города. оккупанты также подбираются к микрорайону "Юбилейный".

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Специалисты подчеркивают, что, по их информации, украинским Силам обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы. Впрочем, противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в самый город, но в меньшем количестве, потому что “труба имела больший "пассажиропоток".

"Однако стоит отметить, что кацапам, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, утечки и диверсионно-разведывательную деятельность", - отметили в DeepState.

Отмечается, что в помощь пехоте по району - особенно на окраинах города работают дроны и минометы, которые производят поражения по позициям украинских бойцов, группам зачистки и т.д. Кроме того, россияне продолжают использовать гражданскую одежду для проникновения в Купянск.

"Очень часто они осуществляют в городе разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что усложняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага", - добавили аналитики.

Напомним, начальник Купянской МВА Андрей Беседин заявил, что ситуация в Купянске критическая. Кроме ДРГ, которые просочились или просачиваются к нему, армия РФ совершает массированные обстрелы и самого города, и территории общины. Враг использует танки, минометы, артиллерию, РСЗО и ежедневно сбрасывает КАБы.

Заметим, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что ВСУ заблокировали россиян на окраине Купянска. На северо-западной окраине города продолжаются тяжелые бои.