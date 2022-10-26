"Россияне просто отдавали нам раненых, и им было плевать на них": врач из Беларуси рассказал, как РФ пыталась скрыть потери

Раненые российские военные десятками поступали в больницу Мозыря в Беларуси, а медперсоналу запретили кому-то об этом рассказывать.

Телеканал CNN опубликовал спецотчет-рассказ белорусского врача из Мозыря, лечившего солдат РФ, раненых во время наступления на Киев. Впоследствии его заключили в тюрьму по сфабрикованному обвинению в коррупции, и после освобождения он был вынужден бежать в Литву.

Отчет называется "Внутри больниц, которые скрывали российские потери".

В феврале самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил России использовать страну, имеющую общую границу с Украиной как плацдарм для своего вторжения. В Беларусь РФ переместила вооружение и около 30 000 солдат. После вторжения РФ в Украину, когда продвижение России остановилось, а неудачи нарастали, Москва начала переправлять раненых солдат через границу в Беларусь для лечения в нескольких гражданских больницах. Медиков, которые там работали, обязали оказывать раненым оккупантам необходимую помощь и приготовить в каждом из медучреждений палаты для по меньшей мере 250 российских военнослужащих.

Мало известно о том, что происходило в госпиталях, куда их доставляли. Врачам приказали никому об этом не рассказывать и пригрозили расправой ФСБ.

Врач Андрей (имя изменено) работал в одной из больниц Мозыря, где лечили российских военных. Он рассказал, что происходило в его медучреждении.

"Нас предупредили, что нам нельзя делиться информацией о российских солдатах. Пришлось подписать заявление о неразглашении, которое запрещает нам делиться фотографиями, документами", – сказал Андрей.

Тем не менее ему удалось сделать десятки фотокопий рентгеновских снимков раненых солдат ВС РФ, известны их имена и возраст, многим из них было 19-21 год. Есть и снимок ран генерал-майора ВС РФ Сергея Ниркова, получившего тяжелую травму живота в Чернобыле.

По словам Андрея, наибольшее количество раненых россиян прибыло в Мозырьскую больницу утром 28 февраля, тогда автобусами привезли более 100 раненных. Их российские солдаты на носилках заносили в здание и бросали у входной двери.

В тот же день местный государственный телеканал выпустил репортаж, в котором утверждалось, что больница работает нормально, по словам Андрея, власти попытались опровергнуть слухи о том, что больница лечит российских военных.

Раненых было настолько много, что раны оценивали на ходу и рисовали на лбу цифры, чтобы обозначить их в порядке приоритета, сортировали и отправляли на сканирование или операции. Большинство раненых были молодыми, неопытными солдатами и срочниками из отдаленных уголков России, сказал Андрей.

"Госпиталь был забит солдатами. У некоторых отсутствовали глаза, другие нуждались в ампутации — они прибыли с гангреной, раздробленными конечностями — некоторые были парализованы, один потерял часть мозга, другой — нижнюю челюсть. Несколько из них в течение нескольких дней носили жгуты, чтобы остановить кровь, их тела были усеяны пулями и осколками, что показали рентгеновские снимки. Раненых, нуждавшихся в операции, было больше, чем у нас было операционных столов. Россияне просто отдали нам своих раненных [солдат], и им было наплевать ", — сказал Андрей.

По словам врача, в Мозырь в начале марта доставляли около полусотни раненных ежедневно. Также туда привозили и мертвых, потому что российские солдаты не знали, что с ними делать.

Также известно, что российским оккупантам, участвовавшим в штурме ЧАЭС, у которых были признаки радиационного отравления, медпомощь оказывали в областной клинической больнице и РНЦ радиационной медицины и экологии человека.

Раненых россияне доставляли в больницы ночью, таким образом пытаясь скрыть количество потерь.

По свидетельствам медиков Мозырской больницы, белорусские и российские власти приложили немало усилий, чтобы сохранить в тайне реальность того, что происходит за закрытыми дверями белорусских больниц.

В конце марта Андрея арестовали вместе с десятками других белорусских врачей, среди них много хирургов, по обвинениям в коррупции и получении взяток. После полуторамесячного заключения в Минске Андрей сказал, что у него появилось ощущение, что их задержание могло быть тактикой устрашения — заставить их дважды подумать, прежде чем покинуть страну. Когда его уволили, он сказал, что с ним связались из местного военкомата и сказали записаться в армию.

"Меня попросили явиться в военкомат с документами... Конечно, я туда не пошел", – рассказал Андрей.

Вскоре после этого он сбежал из Беларуси.

Теперь Андрей со своей семьей поселился в другой европейской стране. Он сосредоточился на сдаче национальных медицинских экзаменов, чтобы снова начать практиковать.

"Украина для меня очень дорога. Я волновался за моих близких друзей и семью, которые там живут. Мы писали друг другу "Слава Украине", мол, Украина победит. Родные говорили, что мы все это все переживем. И все-таки бомбы по ним пускали с территории, где я жил", — сказал Андрей.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 480 российских оккупантов. По состоянию на 25 октября 2022 года потери РФ в Украине составляют около 68 900 человек.

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