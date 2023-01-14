Россияне проверяют мобильные телефоны жителей оккупированных территорий: что ищут

Задержаны и вывезены в неизвестном направлении три гражданских.
На временно оккупированных территориях россияне проверяют людей, которые могут передавать данные о местонахождении и перемещении российской техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 14 января.
"Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные меры на временно оккупированных территориях", — отмечают в строительстве.
В населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области оккупанты проводят выборочные проверки телефонов у местных жителей. В гаджетах ищут фотографии и видео российской военной техники.
По состоянию на 12 января 2023-го, по данным штаба, задержаны и вывезены в неизвестном направлении три гражданских.
Напомним, российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, что в Запорожской области, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, оккупанты выискивают местных партизан.
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