Россияне прячутся и ждут подкрепления: офицер ВСУ о ситуации в Покровске

Покровск / © Getty Images

Реклама

Россияне, зашедшие в Покровск на Донетчине, в большинстве своем скрываются.

Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24.

Военный рассказал, что ныне оккупанты ждут подкрепления и помощи.

Реклама

«Сейчас задача у них сохранить жизнь. Поэтому очень активные мероприятия проводятся. Как уже проводятся, так и готовятся к ним. И никто не собирается сдавать Покровск», — подчеркнул офицер ВСУ.

Напомним, Главное управление разведки провело успешную операцию на фронте. Начальник ГУР Кирилл Буданов находится на территории Покровска и вместе с комбригами управляет подразделениями.