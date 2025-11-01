- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 747
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне прячутся и ждут подкрепления: офицер ВСУ о ситуации в Покровске
Офицер ВСУ подчеркнул, что очень активные мероприятия, как уже проводятся, так и идет подготоака к ним. И никто не собирается сдавать Покровск.
Россияне, зашедшие в Покровск на Донетчине, в большинстве своем скрываются.
Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24.
Военный рассказал, что ныне оккупанты ждут подкрепления и помощи.
«Сейчас задача у них сохранить жизнь. Поэтому очень активные мероприятия проводятся. Как уже проводятся, так и готовятся к ним. И никто не собирается сдавать Покровск», — подчеркнул офицер ВСУ.
Напомним, Главное управление разведки провело успешную операцию на фронте. Начальник ГУР Кирилл Буданов находится на территории Покровска и вместе с комбригами управляет подразделениями.