- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6849
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне посреди дня атаковали большой областной центр Украины: есть раненый (обновлено)
Враг запустил в направлении Днепра ракеты «Бандероль». Был ранен мужчина.
Российские войска 19 октября атаковали Днепр. В городе прогремели взрывы, под ударом находилась критическая инфраструктура.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг атакует критическую инфраструктуру Днепра», — написал Ганжа в Сети.
Он призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Местные медиа проинформировали, что в Днепре гремели взрывы.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении Днепра летят российские ракеты «Бандероль».
Впоследствии глава ОВА написал в Сети, что из-за атаки на Днепр был ранен 55-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадавший находится под наблюдением врачей.
Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты также атаковали Днепр, в результате чего были повреждены частные жилые дома. Из-за удара пострадала 84-летняя женщина, ее госпитализировали. По предварительным данным, под завалами поврежденных домов могут оставаться заблокированные люди.