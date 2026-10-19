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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне посреди дня атаковали большой областной центр Украины: есть раненый (обновлено)

Враг запустил в направлении Днепра ракеты «Бандероль». Был ранен мужчина.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Дым от взрывов / Иллюстративное фото

Дым от взрывов / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска 19 октября атаковали Днепр. В городе прогремели взрывы, под ударом находилась критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг атакует критическую инфраструктуру Днепра», — написал Ганжа в Сети.

Он призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Местные медиа проинформировали, что в Днепре гремели взрывы.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении Днепра летят российские ракеты «Бандероль».

Впоследствии глава ОВА написал в Сети, что из-за атаки на Днепр был ранен 55-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты также атаковали Днепр, в результате чего были повреждены частные жилые дома. Из-за удара пострадала 84-летняя женщина, ее госпитализировали. По предварительным данным, под завалами поврежденных домов могут оставаться заблокированные люди.

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