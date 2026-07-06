ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
974
Время на прочтение
1 мин

Россияне прямо сейчас бомбят КАБами областной центр — гремят взрывы

В Херсоне беспокойно снова — россияне бьют КАБами по городу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Херсон терроризируют каждый день

Херсон терроризируют каждый день / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 6 июля, оккупанты из авиации устроили террор по городу Херсон.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«Пуски КАБ! Повышена опасность для районов предварительных ударов! Находитесь в укрытиях!» — предупредил он.

Напомним, около 8:30 ударили из беспилотника по гражданскому авто в Центральном районе Херсона. В результате удара погибли двое мужчин, еще две женщины получили ранения.

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, погибают люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
974
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie