Россияне прямо сейчас бомбят КАБами областной центр — гремят взрывы

Херсон терроризируют каждый день / © скриншот с видео

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Сегодня, 6 июля, оккупанты из авиации устроили террор по городу Херсон.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«Пуски КАБ! Повышена опасность для районов предварительных ударов! Находитесь в укрытиях!» — предупредил он.

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Напомним, около 8:30 ударили из беспилотника по гражданскому авто в Центральном районе Херсона. В результате удара погибли двое мужчин, еще две женщины получили ранения.

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, погибают люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

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