Россияне пытались нанести удар по приехавшим после первой атаки спасателям в Конотопе — мэр

Во время первого удара один человек получил ранения.

Российские захватчики в ночь на 27 марта нанесли повторный удар по городу Конотоп на Сумщине, пытаясь попасть в спасателей, прибывших на вызов после предварительной атаки.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Он сообщил, что повторный удар пришелся по месту, где работали экстренные службы после предварительной атаки.

"Попытка ударить по спасателям и скорым", — отметил городской голова.

Сообщается, что при первом ударе беспилотников один человек получил ранения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки вражеских беспилотников на Харьковщине три человека получили ранения.

Мы ранее информировали, что российские дроны терроризируют жителей Запорожской области, захватчики "охотятся" на гражданских.

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