Силы Обороны 30-31 августа не допустили прорыв противника в Мирноград. Поражена и уничтожена вражеская техника.

Об этом сообщает DeepState.

Подробности

Стало известно, что враг силами не менее 1 МТЛБ и 1 ВВТ другого не установленного образца попытался через Новоэкономическое заехать непосредственно в Мирноград.

«МТЛБ была поражена около 3-го вентиляционного ствола шахты „Капитальная“, а другая ББМка западнее Синянского водохранилища, которое пыталось объехать. Осуществляется поиск и поражение находившейся на броне пехоты», — отметили осинтеры.

Кроме того, еще 4 единицы ВВТ поражены в Разином и его окрестностях.

«Путем OSINT'а было зафиксировано уничтожение еще 4 ВВТ возле Воздвиженки. Какая-то часть техники доехала в Малиновку, дальнейшая судьба неизвестна», - пишут в DeepState.

Объясняется, что подобная активизация связана с прибытием на участок подразделений морской пехоты РФ, которые любят совершать активные наступательные действия с привлечением техники.

«Реальность и характер боев на Донбассе должно в скором времени изменить „порывы“ кацапских морпехов, технику которых украинские бойцы еще при выдвижении встречают огнем», — добавили аналитики.

В заключение специалисты предупреждают, что некоторые успехи россиян и большая концентрация сил в районе Покровска, который стоит уже на горизонте для армии РФ, вскоре станут причиной активного давления для реализации этой давно поставленной задачи.

Ранее появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 1 сентября. Да, армия РФ имеет успехи на Донбассе.

Как отмечается, войска России захватили населённый пункт в Донецкой области. Есть также продвижение около двух.

«Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки», — говорится в материале.