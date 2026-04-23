ТСН в социальных сетях

Россияне пытались с моря атаковать порт в Одессе: видео

Российский морской безэкипажный катер пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Богдан Скаврон
Российский морской дрон

Российский морской дрон

Российская армия предприняла попытку атаковать один из портов города Одессы с помощью морского дрона.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Как видно на опубликованных кадрах, нанести удар врагу не удалось.

Российский морской безэкипажный катер, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы, оперативно обнаружили и уничтожили украинские бойцы.

Морской дрон, который мчался в направлении берега был поражен, после чего раздался мощный взрыв.

«Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

Напомним, в ночь на 22 апреля под обстрелом россияноказалась портовая инфраструктура Одессы. После попаданий ударных БпЛА возникли пожары, однако обошлось без пострадавших.

